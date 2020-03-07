نائب أردوغان: إذا استمر سفك الدماء بالمنطقة فلن نتردد في تضييق الخناق على مسببي الأزمة

قال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إنه إذا استمر سفك الدماء بالمنطقة، فلن نتردد في تضييق الخناق على مسببي الأزمة، وبعزيمة أقوى من أي وقت مضى.

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وأضاف أقطاي، أن "تركيا كافحت وحدها، بقيادة أردوغان، لمنع مقتل مليون مدني آخر في إدلب بعد أن قتل أكثر من مليون في عموم سوريا،، مشيرا إلى أن غاية أنقرة الوحيدة تكمن في "المساهمة في تأسيس مستقبل أكثر أمانا ورفاهية لأجلنا ولأجل إخوتنا السوريين".

وقال أقطاي إنه منذ بداية الأزمة في إدلب "لم تفضل تركيا أبدا طريق الصراع والحرب والآلام".

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قال اليوم إن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه مع روسيا في إدلب بسوريا لم يشهد أي انتهاكات.

وكانت الرئاسة التركية نقلت عن الرئيس أردوغان، أمس الجمعة، قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب يحمي الحدود التركية ويمهد الأساس لإعادة الأوضاع في المنطقة لطبيعتها ويضمن الأمن للقوات والمدنيين.

وكان الرئيسان الروسي والتركي قد توصلا يوم الخميس إلى وثيقة مشتركة تتضمن الاتفاق على وقف إطلاق النار وإنشاء ممر آمن في إدلب، بشمال غربي سوريا.

المصدر: الأناضول