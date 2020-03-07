تغريدة "الحرية لفلسطين" على حساب وزير الدفاع الإسرائيلي

تعرض حساب وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت على موقع "تويتر" الليلة الماضية للاختراق على أيدي قراصنة، نشروا من خلاله تغريدة أعربوا من خلالها عن دعمهم للقضية الفلسطينية.

ونشر المخترقون على حساب بينيت في "تويتر" فجر اليوم السبت تغريدة تنادي بـ"الحرية لفلسطين"، مع صورة العلم الفلسطيني.

وبعد وقت قصير، نشر المخترقون تغريدة أخرى تتضمن صورة العلم التركي ومقطعا من إحدى قصائد الشاعر العثماني محمد عاكف آرصوي، وهو مؤلف نص النشيد التركي.

وقد تم حذف التغريدتين من حساب بينيت في وقت لاحق، ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي رسمي على الموضوع.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل