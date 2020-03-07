الصين تنفي إطلاقها أشعة ليزر على طائرة استطلاع أمريكية

نفت وزارة الدفاع الصينية صحة التقارير الإعلامية، التي ذكرت أن الصين أطلقت أشعة ليزر على طائرة استطلاع أمريكية الشهر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان، أمس الجمعة، إن هذه التقارير "لا تتسق مع الحقائق".

ويأتي ذلك ردا على ما ذكره الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي، الشهر الماضي، أن سفينة حربية صينية أطلقت أشعة ليزر على طائرة دورية تابعة للقوات البحرية الأمريكية في المجال الجوي فوق المياه الدولية غربي غوام.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في 17 فبراير شباط إن طائرة دورية أمريكية من طراز "بي-8 إيه" تجاهلت التحذيرات وقامت بتحركات عرضت الأفراد على الجانبين للخطر، في الوقت الذي كانت فيه سفن حربية صينية تقوم بتدريب بحري روتيني.

وأوضحت الدفاع الصينية أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها خلال هذه الواقعة كانت سليمة ومهنية وتتفق مع القانون الدولي، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

المصدر: رويترز