أنقرة: منح بلدية إيطالية "المواطنة الفخرية" لأوجلان يتعارض مع التعاون الدولي في محاربة الإرهاب

استنكرت وزارة الخارجية التركية قيام بلدية بلدة فوسالتو الإيطالية بمنح "المواطنة الفخرية" لعبدالله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم الجمعة، إن منح أوجلان هذه الصفة "تطور يبعث على الخجل، ويتجاهل الجرائم الجسيمة ضد الإنسانية التي ارتكبها هذا القاتل".

وبحسب الوزارة فإن من بين هذه الجرائم قتل أكثر من 40 ألف شخص، والإتجار بالمخدرات والبشر، وغسيل الأموال، واختطاف الأطفال.

وذكرت الخارجية التركية أن المنظمة التي أسسها أوجلان مدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية وزعيمها، مضيفة أن محاولات شرعنة هذه المنظمة "تتعارض كليا مع روح التعاون الدولي في محاربة الإرهاب".

وأشارت الخارجية إلى أن تركيا تنتظر من السلطات الإيطالية التعاون في مكافحة الإرهاب، واتخاذ "التدابير اللازمة حيال مثل هذه الخطوات التي تقوم بها بعض البلديات في إيطاليا".

ويقضي أوجلان عقوبة السجن المؤبد في جزيرة إمرالي ببحر مرمرة شمال غربي تركيا، وذلك بعد محاكمته في تركيا في العام 1999.

المصدر: الأناضول