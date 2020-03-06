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فرنسا تعلن عن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 9 والمصابين إلى أكثر من 600 شخص

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فرنسا تعلن عن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 9 والمصابين إلى أكثر من 600 شخص
Reuters
فرنسا
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أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 613 شخصا.

وأشارت السلطات إلى 39 شخصا يتواجدون في العناية المركزة بسبب كورونا.

وأفادت باريس بأن عدد ضحايا الفيروس بلغ 9 أشخاص.

ويعتبر هذا الارتفاع في عدد الإصابات والوفيات في يوم واحد هو الأكبر منذ بدء انتشار الفيروس في فرنسا.

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) قد أعلنت عن إصابة نائب عن حزب الجمهوريين وموظف في البرلمان، بفيروس كورونا المستجد، فيما يشتبه بإصابة ثالثة.

وتجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم اليوم الجمعة حاجز 100 ألف شخص.

وأكدت إحصاءات مركز أنظمة العلوم والهندسة التابع لجامعة جونز هوبكنز، ومقرها في الولايات المتحدة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس الخطير على مستوى العالم بلغ حتى الآن 101765 حالة.

المصدر: رويترز

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