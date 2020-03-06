إسرائيل تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، عن إصابة شخصين إضافيين في تل أبيب بفيروس كورونا المستجد.

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وبذلك، يصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 19 إصابة، فيما يقبع الآلاف تحت الحجر الصحي المنزلي.

وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الخميس، من أن إسرائيل على وشك فقدان السيطرة على تفشي فيروس كورونا، موضحا أن جميع دول العالم قد تبادر إلى إغلاق حدودها أمام المسافرين الإسرائيليين في حال واصل الفيروس تفشيه في إسرائيل، قائلا: "نتحدث مع الزعماء الأجانب ونطلعهم على وجهة النظر الإسرائيلية. نحن على وشك تفشي الفيروس بنطاق لن نستطيع السيطرة عليه وإذا حصل ذلك فإنه سيغير نمط الحياة في إسرائيل بأكمله".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس، عن منع جميع جنوده من السفر إلى الخارج وإلغاء كل التدريبات العسكرية الدولية المخطط لها في إطار الإجراءات الهادفة إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية التي تضم ثلاث شركات جوية، هي "لوفتهانزا" و"سويس" و"أستريان إيرلانيز"، عن تعليق رحلاتها مع إسرائيل، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT