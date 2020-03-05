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إسبر: أي انسحاب للقوات الأمريكية من أفغانستان سيكون منسجما مع خطوات الشركاء

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إسبر: أي انسحاب للقوات الأمريكية من أفغانستان سيكون منسجما مع خطوات الشركاء
Reuters YURI GRIPAS
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مع نظيره البريطاني بين والاس
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن أي انسحاب للقوات الأمريكية من أفغانستان سيكون منسجما مع خطوات بريطانيا والشركاء الآخرين.

وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني بين والاس في واشنطن، اليوم الخميس: "في ما يتعلق بأفغانستان، نواصل مشاوراتنا الوثيقة مع تقدم عملية السلام وبدء المفاوضات الأفغانية – الأفغانية بالغة الأهمية".

وأضاف إسبر: "أكدت للوزير والاس أن العملية كلها ستكون مبنية على شروط وأننا سنحافظ في أفغانستان على القدرات الضرورية لحماية عسكريينا وحلفائنا ودعم القوات الأمنية الأفغانية".

وتابع قائلا: "أكدنا أيضا أن أي انسحاب للقوات الأمريكية سيكون منسجما مع خفض عدد القوات الذي بدأت به بريطانيا والشركاء الآخرون".

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من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني، تعليقا على الاتفاق بين الولايات المتحدة و"طالبان" وعملية السلام في أفغانستان: "أعتقد أننا على الطريق الصحيح.. ونحن سنتأكد من التزام طالبان بتعهداتها، وسنتصدى للأخطار الأخرى في هذا البلد، والأمر لا يتعلق بطالبان فقط، فهناك داعش وقوى أخرى".

وأشار إلى أن انسحاب القوات البريطانية سيتوقف على الظروف الميدانية والتزام "طالبان" بشروط الاتفاق وقدرات الحكومة الأفغانية.

يذكر أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقا مع حركة "طالبان" ينص على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، بالإضافة إلى ضمانات أمنية من قبل الحركة.

المصدر: RT

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