"لوفتهانزا" تعلق الرحلات مع إسرائيل على خلفية انتشار كورونا

أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية التي تضم ثلاث شركات جوية، هي "لوفتهانزا" و"سويس" و"أستريان إيرلانيز"، عن تعليق رحلاتها مع إسرائيل، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد

وأوضحت الشركة، في بيان، أن القرار بهذا الشأن جاء تجاوبا مع فرض سلطات إسرائيل تقييدات على مواطني عدد من الدول في دخول أراضيها بسبب تداعيات انتشار الفيروس.

وأوضح البيان أن الرحلات إلى مدينتي تل أبيب وإيلات تم تعليقها لمدة ثلاثة أسابيع، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، بسبب انهيار الطلب.

وتنفذ "لوفتهانزا" 10 رحلات إلى تل أبيب يوميا، ورحلة واحدة في الأسبوع إلى إيلات.

وكانت المجموعة أفادت سابقا بأن انتشار فيروس كورونا أدى إلى التراجع في عدد الرحلات في بعض المسارات، مع الحفاظ على تقييد الرحلات إلى إيران وكوريا الجنوبية، إضافة إلى تقليص عدد الرحلات في كل من ألمانيا وإيطاليا.

وعلى خلفية هذا التراجع قررت "لوفتهانزا" إيقاف 150 من أصل 770 طائرة عن الخدمة، وفقا لبيان المجموعة.

ورصدت ألمانيا، صباح اليوم الخميس، 349 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وتم رصد إصابة 15 شخص بهذا الفيروس في إسرائيل، أمس الأربعاء.

المصدر: تاس