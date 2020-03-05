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تسجيل أول إصابة بكورونا الجديد في جنوب إفريقيا

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تسجيل أول إصابة بكورونا الجديد في جنوب إفريقيا
Reuters SUMAYA HISHAM
وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويلي مكيزيه
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أعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويلي مكيزيه، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في أراضي البلاد.

وقال مكيزيه، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "المريض رجل عمره 38 عاما، سافر إلى إيطاليا مع زوجته. وعادت مجموعتهما السياحية إلى جنوب إفريقيا في 1 مارس 2020، وفي 3 مارس توجه الرجل إلى الطبيب مع أعراض الحمى والصداع والسعال".

ولاحقا أكد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، أن وصول فيروس كورونا إلى البلاد سيؤثر سلبيا على الاقتصاد المحلي وقطاع السفر.

وقال رامافوسا: "سنواصل إعلام مواطني جنوب إفريقيا بالخطوات التي نتخذها، بشكل علني وشفاف لأن هذا الوضع يمكن أن يتحول إلى أزمة وطنية".

المصدر: وكالات

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