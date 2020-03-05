ألمانيا تعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

قال معهد "روبرت كوخ" للصحة العامة في ألمانيا، اليوم الخميس، إن عدد الحالات المصابة والمؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، قفز إلى 109 حالات في غضون يوم واحد.

وأضاف المعهد أنه اعتبارا من صباح الخميس 5 مارس، كانت هناك 349 حالة موزعة على جميع أقاليم البلاد باستثناء إقليم واحد.

وأشار المعهد إلى أن عدد الإصابات ارتفاع من 240 إلى 349 في 24 ساعة.

وتتركز معظم الإصابات في منطقة نورد راين فستفاليا الغربية، وهي أكثر مناطق ألمانيا سكانا ووصل عدد الإصابات بها إلى 175 حالة.

المصدر: رويترز