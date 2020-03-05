إسرائيل: نحن قاب قوسين من فقدان السيطرة على تفشي كورونا

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس من أن إسرائيل على وشك فقدان السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

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ودافع كاتس، في حديث إلى إذاعة "كان"، عن سلسلة الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة لردع انتشار الفيروس، بما في ذلك حظر دخول المسافرين من بعض الدول، مشددا على أن هذه الإجراءات مبررة وتأتي بهدف إنقاذ الأرواح ومنع انتشار الفيروس في البلاد و"منع عزل إسرائيل".

وأوضح الوزير أن جميع دول العالم قد تبادر إلى إغلاق حدودها أمام المسافرين الإسرائيليين في حال واصل الفيروس تفشيه في إسرائيل، قائلا: "نتحدث مع الزعماء (الأجانب) ونطلعهم على وجهة النظر الإسرائيلية. نحن على وشك تفشي (الفيروس) بنطاق لن نستطيع السيطرة عليه وإذا حصل ذلك فإنه سيغير نمط الحياة في إسرائيل بأكمله".

وقال كاتس إن قرار الحكومة عدم إدراج الولايات المتحدة على قائمة الدول المحظور على مواطنيها دخول إسرائيل لا يحمل أي صبغة سياسية، ملوحا بأن تل أبيب قد تراجع موقفها بهذا الشأن "ولن تخاطر بأرواح الإسرائيليين لاعتبارات سياسية".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل