الجيش الإسرائيلي يمنع جنوده من السفر إلى الخارج بسبب فيروس كورونا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن منع جميع جنوده من السفر إلى الخارج وإلغاء كل التدريبات العسكرية الدولية المخطط لها في إطار الإجراءات الهادفة إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد هيداي زيلبيرمان، في مؤتمر صحفي، إن هذا القرار تم اتخاذه من قبل رئيس هيئة الأركان، الفريق أفيف كوشافي، بالتوافق مع توجيهات وزارة الصحة الإسرائيلية وتقديرات قادة القوات المسلحة.

وأوضح زيلبيرمان أن كوشافي قرر اتباع نهج صارم لتقليص عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي لضمان مستوى استعداده القتالي، مشددا على أهمية هذا الأمر بالنسبة إلى أمن إسرائيل.

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "لدينا 3 مهمات أساسية، وهي ضمان الجاهزية العملية، وخفض انتشار الفيروس والاستعداد لتقديم المساعدة على النطاق الوطني العام".

وأكد زيلبيرمان أن عدد العسكريين الإسرائيليين الموجودين حاليا قيد الحجر الصحي يبلغ ما بين 500 إلى 600 شخص، مشددا على ضرورة منع انتشار شائعات غير مؤكدة حول الموضوع.

وأعلنت إسرائيل عن تسجيل 15 حالة إصابة بالنوع الجديد للفيروس بين المواطنين، بينما تم عزل من 60 إلى 70 ألف شخص للاشتباه بإصابتهم.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية