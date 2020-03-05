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تركيا تنشر 1000 شرطي على حدودها مع اليونان

أخبار العالم

تركيا تنشر 1000 شرطي على حدودها مع اليونان
Reuters
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو
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قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الخميس، إن أنقرة ستنشر 1000 شرطي تركي على حدودها مع اليونان.

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وتفقد وزير الداخلية التركي اليوم الحدود التركية - اليونانية جوا، عبر مروحية.

ولفتت وكالة أنباء "الأناضول" التركية إلى أن صويلو تفقد حركة طالبي اللجوء في المنطقة الحدودية على البوابتين الحدوديتين، "بازار كولة" التركية، و "كاستانياس" اليونانية.

وأشارت الوكالة إلى أن نائب وزير الداخلية، محمد أرصوي، والبرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، فاطمة أكسال، رافقا صويلو في جولته التفقدية.

وكان وزير الداخلية التركي جدد تأكيده أن بلاده لم تطلب من أي أحد من طالبي اللجوء مغادرة أراضيها، مشيرا إلى أن كل من غادر منها غادر طواعية لرغبته في ذلك.

 المصدر: رويترز+ الأناضول

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