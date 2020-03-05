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الكرملين: من المقرر أن يعقد بوتين وأردوغان لقاء على انفراد اليوم الخميس في موسكو

أخبار العالم

الكرملين: من المقرر أن يعقد بوتين وأردوغان لقاء على انفراد اليوم الخميس في موسكو
Sputnik
الكرملين
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أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، لقاء على انفراد، لبحث توتر الأوضاع في شمال سوريا.

ويصل الرئيس التركي، إلى موسكو اليوم الخميس، للقاء نظيره الروسي، وذلك لإجراء محادثات حول الأوضاع المتوترة في منطقة إدلب السورية.

وأعلن الكرملين في وقت سابق، أن الرئيسين سيناقشان إجراءات وقف إطلاق النار في محافظة إدلب بسوريا.

المصدر: RT

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