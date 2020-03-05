قبيل لقائه مع بوتين.. أردوغان يبحث إدلب واللاجئين مع ماكرون

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبيل زيارته العاصمة الروسية موسكو اليوم الخميس، أبرز ملفات التوتر الإقليمي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكدت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، حسب وكالة "الأناضول" الرسمية، أن أردوغان أجرى أمس الأربعاء مكالمة هاتفية مع ماكرون تناولت تطورات الأحداث في إدلب السورية وقضية اللاجئين، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا الاتصال.

وتأتي هذه المكالمة على خلفية تصعيد التوترات حول إدلب حيث تدهورت الأمور إلى حد اندلاع مواجهة مفتوحة بين الجيش التركي وقوات الحكومة السورية أدت إلى سقوط خسائر بشرية من كلا الطرفين، ومن المقرر أن يجري أردوغان اليوم مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، في محاولة لاحتواء الأزمة ووقف التصعيد في إدلب.

وفي هذا السياق، أعلنت أنقرة مؤخرا أنها لن تمنع المهاجرين المتواجدين في أراضيها من العبور نحو حدود الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى بروز توتر بشكل حاد بين تركيا واليونان التي تدفق ألوف المهاجرين نحوها في الأيام الأخيرة.

المصدر: الأناضول