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نائب أردوغان يعلق على عراك بسبب إدلب في البرلمان التركي

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نائب أردوغان يعلق على عراك بسبب إدلب في البرلمان التركي
Reuters
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علق نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، على شجار جماعي اندلع أمس الأربعاء بين نواب مؤيدين ومعارضين للحكومة أثناء جلسة للبرلمان التركي حول تطورات الوضع في إدلب السورية.

وحمل أوقطاي، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، أحد المشرعين المسؤولية عن الإدلاء بتصريحات "غير لائقة إطلاقا" بحق الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك "تحت مظلة مجلس أمتنا الكبير الذي يتجلى بإرادة أمتنا العزيزة".

واتهم نائب الرئيس المشرع المذكور بـ"استهداف الرئيس المنتخب للبلاد دون احترام وبشكل غير أخلاقي، في وقت بلغ فيه مستوى الوحدة والتضامن الوطني أعلى المستويات"، متوعدا عضو البرلمان بالعقاب.

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وأفادت تقارير صحفية بأن العراك الذي استغرق نحو عشر دقائق احتدم بعد "رد" نواب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على تصريحات أدلى بها نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ"حزب الشعب الجمهوري" المعارض، إنغين أزكوتش، التي تضمنت انتقادات شديدة اللهجة لنهج أردوغان في إدلب.

المصدر: RT

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