نائب أردوغان يعلق على عراك بسبب إدلب في البرلمان التركي

علق نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، على شجار جماعي اندلع أمس الأربعاء بين نواب مؤيدين ومعارضين للحكومة أثناء جلسة للبرلمان التركي حول تطورات الوضع في إدلب السورية.

وحمل أوقطاي، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، أحد المشرعين المسؤولية عن الإدلاء بتصريحات "غير لائقة إطلاقا" بحق الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك "تحت مظلة مجلس أمتنا الكبير الذي يتجلى بإرادة أمتنا العزيزة".

Aziz milletimizin iradesinin tecelli ettiği yüce Meclisimizin çatısı altında ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanını saygısızca ve ahlaksızca hedef alan, bir milletvekiline asla yakışmayacak sözlerin haddini bilmez sahibine hukuk önünde hesap sorulacaktır. — Fuat Oktay (@fuatoktay) March 4, 2020

واتهم نائب الرئيس المشرع المذكور بـ"استهداف الرئيس المنتخب للبلاد دون احترام وبشكل غير أخلاقي، في وقت بلغ فيه مستوى الوحدة والتضامن الوطني أعلى المستويات"، متوعدا عضو البرلمان بالعقاب.

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وأفادت تقارير صحفية بأن العراك الذي استغرق نحو عشر دقائق احتدم بعد "رد" نواب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على تصريحات أدلى بها نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ"حزب الشعب الجمهوري" المعارض، إنغين أزكوتش، التي تضمنت انتقادات شديدة اللهجة لنهج أردوغان في إدلب.

المصدر: RT