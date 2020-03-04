ماكرون وترامب يعربان عن استعداد بلديهما للتعاون في صد كورونا

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب، اتفقا على وضع رؤية للتنسيق الصحي والعلمي والاقتصادي بين بلديهما لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة الفرنسية في تغريدة نشرتها على "تويتر" عقب محادثة هاتفية بين الرئيسين: "جرت محادثة ممتازة مع دونالد ترامب للتحرك بشكل أفضل في مواجهة كوفيد-19".

وأضافت: "الجانبان مستعدان لتنسيق تصدينا للفيروس على المسارات العلمية والصحية والاقتصادية في ظل الرئاسة الأمريكية لمجموعة السبع".

وذكر الإليزيه أن ماكرون وترامب اتفقا على ضرورة تحقيق "استجابة أكثر فعالية" لمواجهة انتشار الفيروس.

Excellent discussion with @realDonaldTrump. To better deal with Covid-19, we are ready to coordinate our scientific, health and economic response within the framework of the US G7 Presidency. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 4, 2020

وترأس الولايات المتحدة مجموعة السبع هذا العام وسيستضيف الرئيس الأمريكي قادتها في قمة ستعقد بين 10 و12 يونيو في كامب ديفيد.

المصدر: وكالات