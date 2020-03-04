مراقبو الانتخابات الإسرائيلية يفرزون الأصوات بالكمامات

يستمر فرز أصوات انتخابات الكنيست، فيما اللافت في سير العملية الانتخابية هذه المرة، ارتداء المراقبين الكمامات خشية التقاط العدوى بفيروس كورونا من الناخبين.

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وارتدى بعض المراقبين ملابس واقية، فيما اكتفى آخرون بالكمامات والقفازات وهم يفرزون أكواما من بطاقات الاقتراع في خيمة تحت الحراسة.

وأعلنت إسرائيل عن 3 حالات مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 15، ووضعت الآلاف قيد الحجر الصحي للاشتباه في تعرضهم للفيروس.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن المصابين الجدد، هم شاب يعمل في محل تجاري بمدينة أور يهودا، وسيدة تواجدت في هذا المحل أكثر من ربع ساعة، وشخص عاد السبت الماضي من إيطاليا.

المصدر: رويترز