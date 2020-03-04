كورونا يلغي زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي إلى واشنطن

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الأركان أفيف كوخافي ألغى زيارة إلى الولايات المتحدة التي كانت مقررة الأسبوع القادم بسبب فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وأوضح أنه وبالتنسيق مع وزارة الصحة وبناء على التوصية القاضية بتجنب السفر إلى الخارج قدر المستطاع، تقرر تأجيل الزيارة إلى موعد آخر.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 15 شخصا.

وأكدت الوزارة أن المصابين الجدد هم شاب يعمل في محل تجاري بمدينة أور يهودا وسيدة تواجدت في المحل المذكور زهاء ربع ساعة، وشخص عاد السبت الماضي من إيطاليا.

المصدر: RT