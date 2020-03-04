كورونا.. بلوغ حصيلة المصابين في بريطانيا 85

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، قد ارتفع بشكل حاد من 51 إلى 85 شخصا.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في "تويتر" أن الفحوص الطبية أجريت لـ16659 شخصا في مختلف أنحاء البلاد ضمن جهود ردع تفشي الوباء.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:



As of 9am 4 March 2020, a total of 16,659 people have been tested:



16,574 negative.

85 positive.



For latest information visit:

▶️https://t.co/CZh5JdyN2Qpic.twitter.com/Zlu9TSBUwH — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) March 4, 2020

ورجح الموظف الصحي البارز في بريطانيا البروفيسور كريس ويتي، في حديث لـ"بي بي سي"، أن كورونا تفشى في الآونة الأخيرة داخل أراضي البلاد دون أن تكتشفه السلطات، محذرا من أن الفيروس قد ينتشر على نطاق واسع وبشكل سريع في البلاد.

المصدر: RT + غارديان