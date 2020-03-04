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كورونا.. بلوغ حصيلة المصابين في بريطانيا 85

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كورونا.. بلوغ حصيلة المصابين في بريطانيا 85
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، قد ارتفع بشكل حاد من 51 إلى 85 شخصا.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في "تويتر" أن الفحوص الطبية أجريت لـ16659 شخصا في مختلف أنحاء البلاد ضمن جهود ردع تفشي الوباء.

ورجح الموظف الصحي البارز في بريطانيا البروفيسور كريس ويتي، في حديث لـ"بي بي سي"، أن كورونا تفشى في الآونة الأخيرة داخل أراضي البلاد دون أن تكتشفه السلطات، محذرا من أن الفيروس قد ينتشر على نطاق واسع وبشكل سريع في البلاد.

المصدر: RT + غارديان

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