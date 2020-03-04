كورونا.. ارتفاع حصيلة الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 5328

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 5328 شخصا حتى منتصف ليل أمس الثلاثاء، بزيادة 516 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء، أن معظم حالات الإصابة (4,780 حالة أي نحو 90%) والإصابات الجديدة (494) تم اكتشافها في مدينة دايغو جنوب شرقي البلاد والإقليم المجاور لها.

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وأضاف المركز أن عدد الوفيات المتراكم وصل إلى 32 حالة حتى منتصف ليلة أمس، بزيادة 4 وفيات عن اليوم الذي سبقه.

وارتفع عدد الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم إلى 41 شخصا، بزيادة 7 أشخاص تماثلوا للشفاء التام.

وتجاوز عدد الذين خضعوا لاختبارات الفيروس 130 ألف شخص، باستثناء الـ5328 شخصا الذين تأكدت إصابتهم بكورونا، وجاءت النتائج لـ102,965 شخصا سلبية، حيث أظهرت خلوهم من الفيروس، فيما يبقى 28414 آخرون بانتظار نتائجهم.

المصدر: "يونهاب"