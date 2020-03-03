إيران تعتقل شخصا صور جثث ضحايا كورونا في محافظة قم

أعلنت النيابة العامة في محافظة قم، بؤرة انتشار فيروس كورونا في إيران، اعتقال شخص نشر مقطع فيديو من داخل براد للجثث، يكشف عدد الوفيات التي خلفها الفيروس.

وقالت النيابة العامة في محافظة قم، إنه جرى اعتقال شخص يعمل في براد الجثث بمحافظة قم، قام بنشر المقطع على شبكة الإنترنت.

وأضافت أن ما قام به هذا الشخص هو دون ترخيص، وأحيلت قضيته إلى القضاء.

وشددت على أن كل من ينشر أخبارا أو صورا كاذبة أو غير مصرح بها حول فيروس كورونا، ويزعج الناس ويثير القلق لديهم، فهو مذنب، وسيتم التعامل معه بشكل حاسم.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية