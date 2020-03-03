طالبان تستأنف الهجمات ضد القوات الأفغانية وتقتل 5 شرطة

أعلن مسؤولون أفغان، أن 5 من رجال الشرطة قتلوا اليوم الثلاثاء، في هجوم شنته حركة طالبان على نقطة تفتيش أمنية بالقرب من منجم للنحاس شرقي البلاد.

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ولقي ثلاثة مدنيين مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح الاثنين، في هجوم بدراجة نارية مفخخة قرب ملعب لكرة القدم في ولاية خوست الأفغانية.

وقال مدير شرطة خوست سيد أحمد بابازي: "انفجرت دراجة نارية مفخخة خلال مباراة كرة قدم في مقاطعة نادر شاه كوت بعد ظهر اليوم. قتل 3 مدنيين أشقاء وأصيب 11 بجروح"، في الهجوم الذي لم تتبناه أي جهة.

وأعلنت طالبان وقف العنف قبل أن توقع في الدوحة يوم السبت الماضي، على اتفاق مع الولايات المتحدة حول انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وقررت الحركة الاثنين، إنهاء وقف العنف ضد القوات الأفغانية مع التزامها به بالنسبة للقوات الأمريكية والأجنبية الأخرى.

وقال مسؤول أمريكي، إن "تحقيقا يجري في الهجوم"، فيما أكدت متحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية أن "طالبان نفذت 33 هجوما في 24 ساعة ضد القوات الأفغانية في 16 إقليما وقتلت ستة مدنيين".

من جانبه، حذر الرئيس الأفغاني أشرف غني، عقب توقيع الاتفاق، من أنه "ليس ملتزما ببند في اتفاق الدوحة ينص على الإفراج عن الآلاف من سجناء طالبان".

وبموجب الاتفاق، ستغادر القوات الأجنبية أفغانستان خلال 14 شهرا، مقابل الحصول على ضمانات أمنية من طالبان وتعهدها بإجراء محادثات مع حكومة كابل.

المصدر: فرانس 24 + رويترز