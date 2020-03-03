كورونا.. إصابة رئيس خدمات الطوارئ الطبية في إيران

ذكرت وكالة العمال الإيرانية اليوم الثلاثاء، أن رئيس خدمات الطوارئ الطبية بير حسين كوليفاند، أصيب بفيروس كورونا.

وجاء في بيان لمكتب كوليفاند، أن صحته "جيدة وليس هناك ما يدعو للقلق".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم أن عدد المتوفين بالمرض ارتفع إلى 77 بينما قفز عدد حالات الإصابة إلى 2336.

وأعلنت السلطات فرض قيود على تنقلات الأشخاص الذين يعانون من حالات مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس كورونا، كما وجهت بإغلاق المدارس، وإلغاء النشاطات الرياضية، ونشرت فرقا من عمال النظافة لتطهير الحافلات والقطارات والأماكن العامة.

المصدر: وكالات