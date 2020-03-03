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السلطة القضائية الإيرانية تمنح إجازات لأكثر من 54 ألف سجين للوقاية من فيروس كورونا

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السلطة القضائية الإيرانية تمنح إجازات لأكثر من 54 ألف سجين للوقاية من فيروس كورونا
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نقل مراسلنا عن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران اليوم الثلاثاء، أن السلطات منحت إجازات لأكثر من 54 ألف سجين لوقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت المتحدث باسم السلطة القضائية، إلى أن السجينة البريطانية من أصول إيرانية نازنين زاغري بصحة تامة، مشيرا إلى أنه طمأن أسرتها بشأن وضعها الصحي نافيا الأنباء حول إصابتها بكورونا.

وكانت إيران اعتبرت منح "إجازات" لفئة من السجناء إجراء من شأنه الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وبعد أنباء عن وفاة سجين في سجن طهران الكبير ظهرت عليه أعراض كورونا، طلبت لجنة محافظة طهران لمكافحة كورونا من السلطة القضائية منح إجازة للسجناء لتقليص أعدادهم في السجون والحد من انتشار فيروس كورونا.

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المصدر: RT

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