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روحاني يدعو بوتين لعقد قمة دول مسار أستانا في إيران قريبا

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روحاني يدعو بوتين لعقد قمة دول مسار أستانا في إيران قريبا
Sputnik Алексей Дружинин
أرشيفية لاجتماع الرئيسين روحاني وبوتين في طهران
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كشف السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى عقد القمة القادمة للدول الضامنة لمسار أستانا في إيران.

وقال جلالي خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ) قسطنطين كوساتشيف: "كجزء من محادثة هاتفية، دعا الرئيس روحاني نظيره فلاديمير بوتين إلى عقد القمة القادمة في إطار نسق أستانا قريبا في إيران".

وأكد الكرملين اليوم إمكانية عقد قمة روسية تركية إيرانية حول إدلب، إذا اتفقت الأطراف على توقيتها، لكنه نفى الأنباء عن التخطيط لقمة رباعية بين روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة.

المصدر: "إنترفاكس"

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