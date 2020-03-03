بومبيو: نسعى لإقناع كابل بإطلاق سراح 5000 عنصر من "طالبان"

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده تعمل على إقناع السلطات الأفغانية لإطلاق سراح 5000 عنصر من حركة "طالبان".

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وجاء هذا الإعلان يوم الاثنين في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، ردا على سؤال حول موقف واشنطن من تصريحات للرئيس الأفغاني أشرف غني، مفادها أن السلطات ليست ملزمة بالإفراج عن أعضاء "طالبان" الأسرى، ولا بمضمون اتفاق الحركة مع الولايات المتحدة؟

وبحسب قناة ITV، قال الرئيس الأفغاني أيضا إنه لم يبرم اتفاقات مع الجانب الأمريكي بشأن إطلاق سراح عناصر "طالبان"، وأكد أن الولايات المتحدة لا تملك سلطة اتخاذ مثل هذه الخطوات.

وقال بومبيو إن الصعوبات في محاولة "كسر العادات الراسخة يجب ألا تفاجئ أحدا". "إذا نظرت إلى الاتفاق (بين الولايات المتحدة وحركة طالبان) ، فهو يتضمن حكما بشأن تبادل الأسرى، وهو يشير إلى مفاوضات مع جميع الأطراف المعنية بإحراز تقدم".

وشدد بومبيو على أن الخبراء الأمريكيين يعملون على تنفيذ هذا البند من اتفاق السلام، وهو "خطوة مهمة في بناء الثقة".

ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" أفغانستان يوم 29 فبراير الماضي، اتفاقية في الدوحة تقضي بانسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد الذي غزته قبل 18 عاما.

ووفقا للاتفاق، يجب أن تبدأ المفاوضات بين الأفغان في 10 مارس الجاري.

وسيناقش المشاركون توقيت وطرق وقف إطلاق النار الدائم والشامل وخريطة الطريق السياسية المستقبلية لأفغانستان. وتنص الاتفاقية كجزء من تدابير بناء الثقة، على أن تفرج الحكومة الأفغانية عما يصل إلى 5000 من أنصار "طالبان" وما يصل إلى ألف شخص تحتجزهم الحركة مع بدء المفاوضات بين الأفغان.

المصدر: "تاس"