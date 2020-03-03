وسط أزمة كورونا.. ظريف يشكر المتضامنين مع إيران ويندد بـ"الإرهاب الاقتصادي الأمريكي"

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن شكره لمنظمة الصحة العالمية والدول الصديقة لتضامنها مع طهران في مواجهة "الارهاب الاقتصادي الأمريكي" وسط انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وكتب ظريف عبر "تويتر" أمس الاثنين: "أتقدم بالشكر إلى منظمة الصحة العالمية والدول الصديقة لتضامنها في مكافحة كوفيد-19 في خضم الإرهاب الاقتصادي الأمريكي الذي عرض حياة المرضى الإيرانيين للخطر".

وأضاف ظريف أن لدى بلاده احتياجات ماسة إلى بعض المواد مثل كمامات N95 للوجه، وكمامات ثلاثية الأغشية، وأجهزة التنفس الاصطناعي، والملابس الخاصة بالعمليات الجراحية، وأجهزة تشخيص كورونا، وأغطية وقائية شفافة وحافظات للوجه والجسم.

Grateful to @WHO & friendly nations for solidarity in fighting #COVID19—in face of US #EconomicTerrorism, which has endangered Iranian patients.



Urgent need in Iran for:



- N95 Face & 3-Layer Masks

- Ventilators

- Surgical Gowns

- Coronavirus Test Kits

- PPF

- Face/Body Shields — Javad Zarif (@JZarif) March 2, 2020

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وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، أن فريق خبراء من المنظمة وصل الاثنين إلى إيران، لمساعدتها في التصدي لانتشار كورونا، بعد أن ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 1501 والوفيات إلى 66.

كما أرسلت المنظمة أولى شحنات مساعداتها إلى إيران لمكافحة الفيروس عبر طائرة عسكرية إماراتية.

المصدر: فارس