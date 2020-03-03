 
مباشر

وسط أزمة كورونا.. ظريف يشكر المتضامنين مع إيران ويندد بـ"الإرهاب الاقتصادي الأمريكي"

أخبار العالم

وسط أزمة كورونا.. ظريف يشكر المتضامنين مع إيران ويندد بـ
Reuters ADNAN ABIDI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ndhg

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن شكره لمنظمة الصحة العالمية والدول الصديقة لتضامنها مع طهران في مواجهة "الارهاب الاقتصادي الأمريكي" وسط انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وكتب ظريف عبر "تويتر" أمس الاثنين: "أتقدم بالشكر إلى منظمة الصحة العالمية والدول الصديقة لتضامنها في مكافحة كوفيد-19 في خضم الإرهاب الاقتصادي الأمريكي الذي عرض حياة المرضى الإيرانيين للخطر".

وأضاف ظريف أن لدى بلاده احتياجات ماسة إلى بعض المواد مثل كمامات N95 للوجه، وكمامات ثلاثية الأغشية، وأجهزة التنفس الاصطناعي، والملابس الخاصة بالعمليات الجراحية، وأجهزة تشخيص كورونا، وأغطية وقائية شفافة وحافظات للوجه والجسم.

إقرأ المزيد
"الصحة العالمية": فريقنا وصل إلى إيران لمساعدتها في مواجهة كورونا

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، أن فريق خبراء من المنظمة وصل الاثنين إلى إيران، لمساعدتها في التصدي لانتشار كورونا، بعد أن ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 1501 والوفيات إلى 66.

كما أرسلت المنظمة أولى شحنات مساعداتها إلى إيران لمكافحة الفيروس عبر طائرة عسكرية إماراتية.

المصدر: فارس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا