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كورونا.. حصيلة المصابين في كوريا الجنوبية بلغت 5 آلاف

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كورونا.. حصيلة المصابين في كوريا الجنوبية بلغت 5 آلاف
Reuters KIM KYUNG-HOON
نساء في كوريا الجنوبية يضعن قناع صحي على وحوههن
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أعلنت سيئول عن تسجيل 477 إصابة جديدة بكورونا حتى الرابعة من بعد ظهر أمس الاثنين، و600 حالة حتى منتصف ليل الأحد، مثلت النساء منها 62 بالمئة، لتصل حصيلة المصابين إلى زهاء 5 آلاف.

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أوضح مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ارتفع إلى 4.812 حالة حتى منتصف ليل الاثنين.

وتم اكتشاف 580 حالة منهم في دايغو وكيونغ-بوك، إضافة إلى حلات في مناطق متفرقة من البلاد، وإجمالي حالات الإصابة تخطى في دايغو وكيونغ بوك 4 آلاف حالة، فيما مثلت نسبة النساء 62.4 بالمئة من إجمالي حالات الإصابة في البلاد.

وارتفعت حصيلة الوفيات من 22 حالة يوم الأحد إلى 29 حالة، حيث تم تأكيد حالة وفاة صباح الثلاثاء في مستشفى جامعة كيه -ميونغ في مدينة دايغو.

وزاد عدد الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم بواقع 3 حالات ليصل إلى 34.

أما في العاصمة سيئول، فقد ارتفع عدد حالات الإصابة ليقترب من 100 حالة تقريبا اليوم الثلاثاء وفقا لبيانات حكومية.

المصدر: يونهاب

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