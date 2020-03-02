كورونا.. الصحة العالمية تشكر محمد بن زايد
شكر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعمه مهمة مكافحة كورونا الإنسانية في إيران، داعيا طهران لقبول المساعدات الأمريكية.
وقال: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعمه في جعل هذه المهمة ممكنة".
كما نشر غيبريسوس تغريدة في "تويتر" اليوم، قال فيها: "رحلة التشارتر حطت في طهران منطلقة من مركزنا اللوجستي في دبي، وعلى متنها فريقنا والمستلزمات الطبية. ستساعد هذه الشحنة إيران على الاستجابة بشكل أسرع في مواجهة فيروس كورونا".
وأضاف: "أشكر ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والإمارات العربية المتحدة على هذا الدعم".
The chartered flight from our @WHO logistics hub in #Dubai 🇦🇪 has landed in Tehran, #Iran, carrying our staff and medical supplies. This shipment will help #Iran to respond faster to #coronavirus. I thank Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and UAE for this support pic.twitter.com/Ateit9crI6— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 2, 2020
كما رحب بإعلان الولايات المتحدة أنها عرضت على إيران مساعداتها الطبية، وخاطب السلطات الإيرانية بالقول: "لدينا عدو مشترك الآن" مشيرا إلى أهمية تظافر الجهود في الكفاح ضد الفيروس باعتبار المتقرح الأمريكي "جسر سلام مهم للغاية".
المصدر: RT + وكالات