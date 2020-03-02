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كورونا.. الصحة العالمية تشكر محمد بن زايد

أخبار العالم

كورونا.. الصحة العالمية تشكر محمد بن زايد
Reuters
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس
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شكر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعمه مهمة مكافحة كورونا الإنسانية في إيران، داعيا طهران لقبول المساعدات الأمريكية.

وقال: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعمه في جعل هذه المهمة ممكنة".

كما نشر غيبريسوس تغريدة في "تويتر" اليوم، قال فيها: "رحلة التشارتر حطت في طهران منطلقة من مركزنا اللوجستي في دبي، وعلى متنها فريقنا والمستلزمات الطبية. ستساعد هذه الشحنة إيران على الاستجابة بشكل أسرع في مواجهة فيروس كورونا".

وأضاف: "أشكر ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والإمارات العربية المتحدة على هذا الدعم".

كما رحب بإعلان الولايات المتحدة أنها عرضت على إيران مساعداتها الطبية، وخاطب السلطات الإيرانية بالقول: "لدينا عدو مشترك الآن" مشيرا إلى أهمية تظافر الجهود في الكفاح ضد الفيروس باعتبار المتقرح الأمريكي "جسر سلام مهم للغاية".

المصدر: RT + وكالات

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