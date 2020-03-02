أول دفعة مساعدات أوروبية لمكافحة كورونا في طريقها إلى إيران

أعلن السفير الإيراني لدى لندن حميد بعيدي نجاد، أن أول دفعة من "الهدايا" البريطانية والفرنسية والألمانية لمكافحة فيروس كورونا، ستصل إلى طهران الليلة.

وجاء هذا الإعلان في تغريدة نشرها بعيدي نجاد اليوم الاثنين على حسابه في "تويتر"، مضيفا أن طهران ماضية في "التنسيق مع السلطات البريطانية لشراء بعض المعدات الطبية العاجلة من السوق البريطانية لمكافحة الفيروس، إلى جانب الجهود التي يبذلها الخبراء الإيرانيون لتلبية الاحتياجات الداخلية".

اولین محموله هدایای انگلیس، فرانسه و آلمان برای مقابله با #ویروس_کورونا امشب وارد تهران میشود. در کنار تلاش مهندسان و فن آوران ایرانی برای تامین نیازهای داخلی، هماهنگی با مقامات انگلیسی برای خرید برخی از اقلام مهم فوری پزشکی مقابله با کورونا از بازار این کشور نیز در جریان است. — Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) March 2, 2020

المصدر: RT