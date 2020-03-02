اقتحام عشرات المستوطنين الأقصى للدعاء لأحزابهم في الانتخابات

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الاثنين المسجد الأقصى، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل "للدعاء للأحزاب في يوم الانتخابات الإسرائيلية"، وسط حراسة أمنية مشددة.

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وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الأمن الإسرائيلي، وقاموا بجولاتهم في ساحاته، وبلغ عدد المقتحمين 332 مستوطنا خلال فترتي الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر.

وأضاف الشهود، أن الشرطة الإسرائيلية احتجزت هويات 3 شبان فلسطينيين في مركز شرطة القشلة، لدى دخولهم المسجد الأقصى صباحا، ومنعت سيدة من مدينة عكا من الدخول إلى الأقصى خلال اقتحامات المستوطنين.

وفتحت صناديق الاقتراع في أرجاء إسرائيل في السابعة صباحا أبوابها أمام المقترعين، على أن تغلق في تمام العاشرة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت تل أبيب.

ويبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع في هذه الانتخابات أكثر من 6 ملايين ناخب يدلون بأصواتهم في 10631 صندوق اقتراع موزعة على مستوى البلاد.

ومع إغلاق صناديق الاقتراع، سيتم على الفور الإعلان عن نتائج عينات انتخابية على القنوات التلفزيونية، ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية بعد عدة أيام.

وبسبب تفشي فيروس كورونا، تم فتح 14 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد لحوالي 5 آلاف و600 من المواطنين قيد الحجر الصحي خشية أن يكونوا حاملين للفيروس.

المصدر: معا + وكالات