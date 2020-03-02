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مصاب بفيروس كورونا وصل إلى الصين على متن رحلة جوية عبر موسكو

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مصاب بفيروس كورونا وصل إلى الصين على متن رحلة جوية عبر موسكو
Reuters
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تأكدت إصابة مسافر من إيران إلى الصين عبر موسكو بفيروس كورونا، ما استدعى إجراء فحص لجميع الركاب الروس الذي رافقوه في هذه الرحلة الجوية.

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وأبلغت السفارة الروسية في بكين، عن إصابة راكب وصل إلى الصين على متن الخطوط الجوية الروسية بفيروس كورونا المستجد.

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين: "وفقا للجنة الصحة في بكين، تأكد تشخيص إصابة مواطن أجنبي وصل إلى بكين قادما من موسكو يوم 29 فبراير على متن طائرة SU204 تابعة لشركة الطيران الروسية "أيروفلوت" بمرض تنفسي ناجم عن النوع المستجد من فيروس كورونا 19".

وذكرت السفارة، أن أيا من أعراض فيروس COVID-19 لم تظهر لدى المواطنين الروس (20 راكبا) الذين كانوا على متن هذه الطائرة حتى الوقت الراهن.

المصدر:RT

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