رويترز عن الرئاسة التركية: أردوغان يزور روسيا في 5 مارس

أكدت أنقرة عزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة موسكو في 5 مارس، حسبما أفادت وسائل إعلام اليوم الاثنين نقلا عن الرئاسة التركية.

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وكانت وسائل الإعلام التركية تحدثت سابقا عن نية أردوغان زيارة موسكو في 5 مارس لبحث قضية إدلب دون تأكيد ذلك رسميا.

وأجرى وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي تشاويش أوغلو أمس الأحد، مكالمة هاتفية لبحث التحضير لقمة الرئيسين بوتين وأردوغان.

وسبق أن أعلن الكرملين احتمال عقد لقاء قمة بين بوتين وأردوغان في موسكو يومي 5 أو 6 مارس، على خلفية تدهور الوضع الأمني في محافظة إدلب السورية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في هذا الشأن، إن الكرملين يأمل بعقد اللقاء في الموعد المذكور، وأكد أنه لا يتوقع أن تكون المباحثات "سهلة".

المصدر: رويترز