كورونا.. حكومة سيئول تدّعي على مؤسس طائفة "شينتشونجي" بتهمة قتل الشعب

رفعت حكومة عاصمة كوريا الجنوبية شكوى إلى النيابة العامة، ضد قادة طائفة "شينتشونجي" الدينية بتهمة القتل وغيرها، لرفضهم التعاون في منع انتشار فيروس كورونا وإخضاع أتباعهم للفحص.

إقرأ المزيد

وقال عمدة العاصمة سيئول، بارك وون-سون، يوم الأحد، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن إدارة المدينة قدمت شكوى قانونية إلى مكتب المدعي العام لمنطقة سيئول المركزية ضد مؤسس الطائفة، لي مان-هي، وقادة 12 فرعا للطائفة، بتهم القتل وإلحاق الضرر وانتهاك قانون الوقاية من الأمراض المعدية وإدارتها.

وأكد بارك على ضرورة التحقيق القسري معهم وتقديمهم للقضاء على خلفية فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في أسرع وقت ممكن، قائلا إن عدم اتخاذهم لتدابير، أدى إلى وفاة أو إصابة كثير من الناس.

ودعا النيابة العامة إلى إجراء تحقيق سريع وصارم مع قادة "شينتشونجي" ومعاقبتهم.

وأعلنت حكومة مدينة سيئول: "لقد رفضوا الخضوع لاختبارات الفيروس، ولم يتخذوا أي تدابير لجعل أتباع شينتشونجي يتعاونون مع السلطات لمنع انتشار الفيروس".

وقالت "يشتبه أيضا في أن شينتشونجي قدمت قوائم غير دقيقة لأتباعها، مما يعرقل عمل السلطات".

المصدر: "يونهاب"