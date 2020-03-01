شرطة مقدونيا الشمالية تضبط شاحنة تحمل 78 مهاجرا

أعلنت وزارة الداخلية في جمهورية مقدونيا الشمالية، أن الشرطة ضبطت شاحنة تحمل 78 مهاجرا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منطقة مجاورة للحدود مع اليونان.

وذكر وزير الداخلية ناكي تشوليف، أن الشرطة والمخابرات في شمال مقدونيا على استعداد لمواجهة تدفق محتمل للمهاجرين غير الشرعيين من سوريا عبر تركيا.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول تركي رفيع قوله، إن سلطات بلاده اتخذت قرارها بعدم توقيف اللاجئين السوريين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عن طريق البحر أو البر.

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وذكر المسؤول، أنه تم تكليف رجال الشرطة وعناصر المعابر الحدودية بألا يعيقوا اللاجئين من سوريا، عند محاولتهم التسلل إلى دول أوروبا عبر تركيا.

واليوم قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا ولاية أدرنة شمال غرب البلاد باتجاه أوروبا، تجاوز الـ76 ألفا حتى صباح الأحد.

واندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة اليونانية وآلاف اللاجئين الذين وصلوا إلى الحدود من تركيا، عقب إعلان أنقرة عن "فتح أبوابها إلى أوروبا" أمامهم.

المصدر: وكالات