"الأمن والتعاون في أوروبا": ملاحقة موظفي "سبوتنيك" في تركيا مساس بحرية الصحافة

نددت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا باحتجاز أنقرة صحفيي وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، معتبرة الحادث مساسا بحرية التعبير والصحافة في تركيا.

وقال مفوض منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية الإعلام هارلم ديزير: "أدين اعتقال رئيس تحرير "سبوتنيك" في تركيا ماهر بوزتيبي، وثلاثة صحفيين آخرين في الوكالة".

وأضاف: "يمثل ذلك تطاولا كبيرا على حرية التعبير والإعلام في تركيا"، مشددا على ضرورة أن تضمن السلطات التركة سلامة الصحفيين الأجانب العاملين على أراضيها في جميع الأوقات، لاسيما أثناء النزاعات".

وأطلقت السلطات التركية اليوم الأحد سراح 4 صحفيين متعاقدين مع مكتب "سبوتنيك" في تركيا احتجزتهم أمس السبت.

المصدر: RT