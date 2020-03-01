إسرائيل في إشارة إلى ساندرز: من ينعت نتنياهو بالعنصرية كاذب أو جاهل

أدلى مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون بتصريحات مهينة لأحد أبرز المرشحين المحتملين عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة بيرني ساندرز.

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وتطرق دانون، في كلمة ألقاها أثناء المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك"، إلى التصريحات التي وصف فيها ساندرز مؤخرا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بـ"العنصري الرجعي"، قائلا: "كل من يصف رئيس وزراء إسرائيل بالعنصري فهو إما كاذب أو أحمق جاهل، أو كلاهما في آن واحد... لا نريد ساندرز في "أيباك"، ولا نريده في إسرائيل".

وجاء هذا التصريح قبيل ما يسمى "يوم الثلاثاء السوبر" حيث سيتم تحديد المرشح المتقدم في السباق الانتخابي داخل الحزب الديمقراطي من خلال إجراء التصويت في 14 ولاية أمريكية في آن واحد.

وأعلن ساندرز السيناتور اليهودي عن ولاية فيرمونت الذي يتقدم حاليا السباق الانتخابي في حزبه، أنه لن يحضر مؤتمر "أيباك" بسبب قلقه إزاء منح هذه اللجنة المؤثرة "المنصة لزعماء يعربون عن تعصبهم ويعارضون حقوق الفلسطينيين الأساسية".

وأعرب ساندرز مؤخرا عن نيته دراسة إمكانية إعادة نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من القدس إلى تل أبيب في حال انتخابه رئيسا.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل