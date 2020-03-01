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ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في بريطانيا بنحو الثلث

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ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في بريطانيا بنحو الثلث
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة بنحو الثلث ليبلغ عدد من التقطوا العدوى 35 شخصا.

وأكدت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" أنها فحصت 11750 شخصا في عموم أراضي البلاد للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وتم اكتشاف 12 إصابة جديدة صباح اليوم.

وبين المصابين رجل من سكان مقاطعة إسكس، وهو لم يسافر إلى الخارج مؤخرا ولم تكشف السلطات بعد طريقة انتقال الفيروس إليه.

وأما بخصوص المصابين الآخرين فهم إما كانوا على اختلاط بأشخاص تم الكشف عن إصابتهم لاحقا، أو عادوا مؤخرا من دول أخرى.

المصدر: RT

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