إيران تعارض اتفاق الدوحة لأنه يشرعن الوجود الأمريكي في أفغانستان

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد في بيان إن طهران تعارض الاتفاق بين الولايات المتحدة و طالبان لأنه سيضفي شرعية على وجود القوات الأمريكية في أفغانستان.

ونقل مراسلنا عن الخارجية إشارتها إلى أن الولايات المتحدة لا تمتلك مكانة قانونية لتوقيع اتفاق سلام في أفغانستان أو تحديد مستقبل هذا البلد، منوهة بأن الأمم المتحدة قادرة على تسهيل المفاوضات بين الجماعات الأفغانية والإشراف عليها وضمان تطبيقها.



ورأت الخارجية أن اتفاق السلام المستدام في أفغانستان يكون فقط عن طريق الحوار بين الأفغانيين وبمشاركة جميع الأحزاب السياسية بما فيها حركة طالبان وبمراعاة اعتبارات الدول المجاورة لأفغانستان.

وقالت إن إيران ترحب بأي تطور يؤدي إلى إرساء السلام في أفغانستان وتدعم أي جهود تصب في هذا الإطار تكون تحت توجيه وقيادة الأفغانيين، مبدية استعداد طهران لتقديم المساعدة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان في إطار احترام سيادة ووحدة الأراضي الأفغانية.

وعبّرت الخارجية الإيرانية عن الأمل في تشكيل حكومة في أفغانستان تعمل على إيجاد علاقات صداقة وأخوة مع دول الجوار وقادرة على اجتثاث الإرهاب في أفغانستان.

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المصدر: RT