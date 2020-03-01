خلافا لـ "صفقة القرن".. نتنياهو يرفض فكرة تسليم المثلث إلى الفلسطينيين

رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فكرة تسليم منطقة المثلث إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية، خلافا لما تنص عليه خطة البيت الأبيض للسلام.

وقال نتنياهو، في مقابلة نشرتها هيئة البث الإسرائيلي "مكان" اليوم الأحد، إن هذه الفكرة "أمر باطل لا أساس له"، مشددا على "عدم اقتلاع أحد من مكان سكنه".

وتقضي خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" بإمكانية تسليم مدن وبلدات المثلث إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية، تعويضا عن فرض إسرائيل سيادتها على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

كما تباهى رئيس الوزراء الإسرائيلي في المقابلة، قبيل انتخابات الكنيست الثالثة على التوالي، بـ"إنجازاته" أمام المواطنين العرب، متهما القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية بالتحريض ضده.

وزعم نتنياهو أنه سلم للمجتمع العربي 15 مليار شيكل و"عمل أكثر من كل أسلافه من أجل المواطنين العرب ليكونوا جزءا من النجاح الذي تحققه الدولة"، فيما "لم تأت القائمة المشتركة بأي شيء" إليهم.

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وكانت شركة "فيسبوك" قد عاقبت نتنياهو في سبتمبر الماضي بتهمة التحريض على الكراهية ضد العرب، على خلفية منشور لحملة حزبه "الليكود" الانتخابية ينص على أن العرب "يريدون إبادتنا جميعا".

المصدر: مكان + وكالات