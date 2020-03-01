الرئيس الأفغاني ينفي تعهد حكومته بالإفراج عن 5 آلاف من سجناء "طالبان"

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الأحد، إن الحكومة لم تقطع تعهدا بالإفراج عن 5 آلاف سجين من حركة "طالبان" كما جاء في اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع الحركة.

وأضاف غني في مؤتمر صحفي بالعاصمة كابل، أن مطالبة "طالبان" بالإفراج عن سجنائها لا يمكن أن يكون شرطا مسبقا لإجراء محادثات مباشرة مع الجماعة.

وأكد غني "لا تعهد بالإفراج عن 5 آلاف معتقل"، مضيفا أن ذلك "حق الشعب الأفغاني ورغبته الخالصة. سيشكل ذلك جزءا من برنامج عمل المحادثات الأفغانية الداخلية".

وينص الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وحركة "طالبان" يوم السبت على التزام الجانبين بالعمل بسرعة للإفراج عن السجناء من المقاتلين كإجراء لبناء الثقة بالتنسيق والموافقة من جميع الأطراف المعنية.

ونص الاتفاق كذلك على أنه سيتم إطلاق سراح ما يصل إلى 5 آلاف من سجناء "طالبان" مقابل ما يصل إلى ألف أسير من الحكومة الأفغانية بحلول 10 مارس.

المصدر: وكالات