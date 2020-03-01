تنصيب رئيس وزراء جديد في ماليزيا خلفا لمهاتير محمد

أدى السياسي القومي محيي الدين ياسين اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا، الأحد بعدما اختاره ملك البلاد خلفا لمهاتير محمد المستقيل.

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وختمت مراسم أداء اليمين أسبوعا من الاضطرابات بدأ باستقالة مهاتير (94 عاما) الذي تعهد بالسعي لإجراء تصويت في البرلمان للطعن في مستوى الدعم الذي يحظى به محيي الدين ياسين لكنه أقر بأنه قد يفشل.

وأدى ياسين (72 عاما) اليمين في مراسم بالقصر الملكي أمام السلطان عبد الله أحمد شاه ملك ماليزيا.

ويأتي التغيير في القيادة بعد أقل من عامين من انضمام مهاتير محمد إلى منافسه القديم أنور إبراهيم (72 عاما) لهزيمة حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي حكم البلاد ستة عقود وذلك استنادا إلى برنامج يتصدى للفساد.

المصدر: "رويترز"