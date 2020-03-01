حزب تركي يرى أن أردوغان يقع في الفخ بسوريا

اعتبر حزب سياسي تركي، أن الحرب التي يتورط فيها رجب طيب أردوغان في سوريا ستصبح فخا للبلاد ورئيسها، حسبما جاء في بيان لحزب "الوطن" التركي أمس السبت.

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وعبر ممثلو الحزب عن قلقهم إزاء التوتر في العلاقات بين البلدين. وقالوا في بيان: "نحن نحذر من دفع تركيا إلى الوقوع في الفخ. إنهم يجرون ليس فقط تركيا بل ورئيسها أيضا إلى الفخ".

ووفقا لقادة الحزب وسياسيين أتراك آخرين، فإن السلطات الأمريكية والإسرائيلية تدفع تركيا للحرب مع سوريا وتشجعها على ذلك، وتزعم أنها لا تدعم حكومة أردوغان وسياساتها الداخلية والخارجية.

واعتبر حزب "الوطن" أن الصراع الذي تورطت فيه تركيا بسوريا يعزل البلاد ويدفعها بعيدا عن الحلفاء الاستراتيجيين، بما في ذلك روسيا.

وفي وقت سابق، قال أردوغان إنه اقترح خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تترك موسكو أنقرة "وجها لوجه" مع دمشق.

ومن المزمع عقد اجتماع بين الرئيسين التركي والروسي، لمناقشة الوضع في إدلب، في 5 أو 6 مارس.

المصدر: "نوفوستي"