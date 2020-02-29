الأناضول: ماكرون في اتصال هاتفي مع أردوغان يدعو روسيا إلى وقف فوري لـ "هجماتها" في إدلب

أفادت وكالة "الأناضول" بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجه خلاله ماكرون دعوة إلى روسيا بالوقف الفوري لـ"هجماتها" في إدلب.

من جانبه، قال أردوغان إنه ينتظر من فرنسا وأوروبا "اقتراحات وحلول ملموسة" فيما يتعلق بمسألة اللاجئين السوريين الذين يتدفقون إلى تركيا على خلفية القتال في إدلب.

وأضاف: "ضغط اللاجئين على حدودنا مع سوريا يزيد من ضغط المهاجرين على حدودنا مع أوروبا".

#عاجل | #ماكرون يدعو روسيا لوقف هجماتها فورا في إدلب — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 29, 2020

ونقلت وكالة "رويترز" عن مكتب الرئيس الفرنسي أنه حث نظيريه الروسي والتركي، خلال اتصالين هاتفين منفصلين، اليوم السبت، على وقف العمليات القتالية في سوريا والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.

وعبر ماكرون عن قلقه العميق من "الكارثة الإنسانية الناجمة عن هجوم سوريا وحلفائها في محافظة إدلب".

وأبدى ماكرون أيضا تضامنه مع تركيا بشأن القتلى الذين سقطوا في صفوف قواتها بإدلب.

الممصدر: الأناضول + رويترز