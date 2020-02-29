جونسون وصديقته ينتظران بكرهما

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وصديقته كاري سيموندس اليوم السبت عن خطوبتهما وقرب زواجهما، وذلك بعد ثبوت حمل سيموندس مؤخرا.

وأضاف الاثنان: "يسر رئيس الوزراء والسيدة سيموندس الإعلان عن خطوبتهما وأنهما ينتظران طفلهما الأول مطلع الصيف المقبل".

Q: When is a baby a dead cat?

A: when it is used to distract attention from the Priti Patel story.#BorisBabyhttps://t.co/2wVHFjlujS — Parody Boris Johnson (@BorisJohnson_MP) February 29, 2020

ويعني الإعلان أن جونسون سيصبح أول رئيس وزراء بريطاني يتزوج وهو في السلطة منذ 250 عاما.

ونقلت صحيفة "ذي صن" عن مصدر في داونينغ ستريت مقر رئاسة الوزراء، قوله: "بوريس وكاري سعيدان للغاية بهذه الأنباء. كان الاثنان يعرفان بالأمر منذ فترة لكنهما أبقياه سرا حتى ثبوت الحمل".

وكتبت سيموندس (31 عاما) على "إنستغرام": "في العادة لا أضع مثل هذه المنشورات هنا، لكنني أردت أن يعرف أصدقائي هذا الأمر مني".

وأضافت: "كثيرون منكم يعرفون بذلك بالفعل، لكن بالنسبة لأصدقائي الذين لا يعرفون، لقد تمت خطبتنا نهاية العام الماضي... وننتظر مولودا مطلع الصيف".

المصدر: رويترز