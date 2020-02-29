جونسون وصديقته ينتظران بكرهما
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وصديقته كاري سيموندس اليوم السبت عن خطوبتهما وقرب زواجهما، وذلك بعد ثبوت حمل سيموندس مؤخرا.
وأضاف الاثنان: "يسر رئيس الوزراء والسيدة سيموندس الإعلان عن خطوبتهما وأنهما ينتظران طفلهما الأول مطلع الصيف المقبل".
Q: When is a baby a dead cat?— Parody Boris Johnson (@BorisJohnson_MP) February 29, 2020
A: when it is used to distract attention from the Priti Patel story.#BorisBabyhttps://t.co/2wVHFjlujS
ويعني الإعلان أن جونسون سيصبح أول رئيس وزراء بريطاني يتزوج وهو في السلطة منذ 250 عاما.
ونقلت صحيفة "ذي صن" عن مصدر في داونينغ ستريت مقر رئاسة الوزراء، قوله: "بوريس وكاري سعيدان للغاية بهذه الأنباء. كان الاثنان يعرفان بالأمر منذ فترة لكنهما أبقياه سرا حتى ثبوت الحمل".
Congratulations to @BorisJohnson and @carriesymonds 👶 https://t.co/s7vbbphDcb— Ruth Davidson (@RuthDavidsonMSP) February 29, 2020
وكتبت سيموندس (31 عاما) على "إنستغرام": "في العادة لا أضع مثل هذه المنشورات هنا، لكنني أردت أن يعرف أصدقائي هذا الأمر مني".
وأضافت: "كثيرون منكم يعرفون بذلك بالفعل، لكن بالنسبة لأصدقائي الذين لا يعرفون، لقد تمت خطبتنا نهاية العام الماضي... وننتظر مولودا مطلع الصيف".
المصدر: رويترز