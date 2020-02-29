كورونا.. آبي يدعو اليابانيين إلى عدم التهافت على شراء ورق الحمام

دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المواطنين على خلفية انتشار فيروس كورونا، إلى الحد من شراء ورق الحمام في المتاجر والصيدليات.

وأشار آبي إلى "شائعات مضللة" تزعم أن البلاد قد تواجه اضطرابات في إنتاج الورق، بما في ذلك ورق الحمام، بسبب تزايد عدد المصابين بالفيروس.

وأكد أن اليابان تملك ما يكفي من الاحتياطيات والقدرات الإنتاجية لتوفير هذه السلع، ولا تعتمد على الإمدادات الخارجية.

وخاطب المواطنين بالقول: "إنتاج الورق مستمر وأرجوا منكم عدم الانجرار وراء هذه الشائعات المثيرة للهلع، والتحلي بالهدوء".

وتأتي دعوة آبي في وقت باتت فيه بعض المدن اليابانية الكبرى تواجه نقصا في ورق المرحاض والفوط، بعدما شهدت طلبا مرتفعا على الكمامات بسبب فيروس كورونا.

المصدر: وكالات