رويترز: مستشار الأمن القومي الأفغاني ينفي قطع الحكومة التزاما بالإفراج عن 5 آلاف من أسرى طالبان

نقلت وكالة "رويترز" عن مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله مهيب قوله إن الحكومة لم تقطع التزاما بالإفراج عن 5 آلاف من أسرى طالبان بحلول 10 مارس.

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وأفادت الوكالة في وقت سابق أن الاتفاق الموقع في الدوحة السبت بين واشنطن والحكومة الأفغانية ينص على أن حكومتي البلدين ستفرجان عن نحو 5 آلاف أسير، بينما تفرج "طالبان" عن نحو ألف أسير بحلول 10 مارس.

ويقضي الاتفاق بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرا.

كما يتضمن الاتفاق رفع الولايات المتحدة العقوبات عن أعضاء "طالبان" بحلول أغسطس 2020.

المصدر: "رويترز"