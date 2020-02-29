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وفد طالبان في قطر للتوقيع على اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

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وفد طالبان في قطر للتوقيع على اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان
Reuters
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قال مسؤولون بحركة "طالبان" الأفغانية اليوم السبت، إن وفدا للحركة يضم 31 عضوا وصل إلى قطر للتوقيع على اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، والذي من شأنه أن يضع نهاية للحرب.

 وتستعد الولايات المتحدة و"طالبان" للتوقيع على اتفاق سلام بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إطار مسعى أكبر للمصالحة الأفغانية وإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.

ومن المقرر إقامة مراسم التوقيع بين الجانبين في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن طالبان أمرت جميع المقاتلين بالتوقف عن شن أي هجوم بانتظار التوقيع على اتفاق مع أمريكا لإحلال السلام في أفغانستان، معبرا عن الأمل في أن تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها السلمية.

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المصدر: رويترز

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