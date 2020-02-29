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إصابة امرأة مرة ثانية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية بعد تعافيها منه

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إصابة امرأة مرة ثانية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية بعد تعافيها منه
Reuters
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أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية اليوم السبت، بأن امرأة تعافت بعد إصابتها بالنوع المستجد من فيروس كورونا في البلاد، ثم انتكست ثانية لتتبين إصابتها مجددا بكوفيد 19.

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وهذه هي الحالة الأولى في كوريا الجنوبية التي تتأكد فيها إعادة ظهور هذا الفيروس التنفسي لدى شخص تعافى منه.

وتم تشخيص إصابة المرأة البالغة من العمر 73 عاما في وقت مبكر من شهر فبراير الجاري، وبعد شفائها التام خرجت من المستشفى. ومع ذلك، عادت أعراض الإصابة بهذا الفيروس إلى الظهور واضطرتها لطلب المساعدة الطبية ثانية.

وتم اختبار المرأة والتأكد من إعادة إصابتها بكوفيد 19، على الرغم من أنها لم تسافر إلى الخارج، ولكن من المحتمل أنها أصيبت بعدوى هذا الفيروس من أولادها، الذين زاروا مقاطعة قوانغدونغ الصينية مؤخرا، وظهر لديهم فيروس كورونا بعد العودة.

وبحلول صباح اليوم السبت تأكدت إصابة 2931 مواطنا بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، توفي 17 شخصا منهم حتى الآن. 

المصدر: "إنترفاكس"

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